リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦げんか」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

男女で「謝罪のスタンス」に差？

調査は2025年2月18日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1386人、女性1614人）から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「夫婦げんかの後、相手を無視したことがあるか」を聞いたところ、男性の61.98％、女性の66.79％が「はい（ある）」と回答。全体では、3000人中1937人（64.57％）が「相手を無視したことがある」と回答したことが分かりました。

では、「無視をしない」人たちはどうやって仲直りしているのでしょうか。

「無視をしたことがない」と回答した人（男女計1063人）に、「夫婦げんかの後、どうやって仲直りしているか」を聞いた結果（複数回答）、最多となったのは「どちらからともなく自然と仲直り」（476人）でした。次いで「自分から謝る」（427人）、「お互い納得するまで話し合う」（236人）と続いています。

ただし、男女別では「謝罪のスタンス」に差がみられ、男性は「自分から謝る」が過半数（51.23％）、女性は「お互い納得するまで話し合う」が26.12％と最多項目の一つになったということです。

また、年代別では、20〜30代は「謝る・話し合う」が主流なのに対し、40〜50代では「どちらからともなく仲直りする」割合が増加していたといい、同社は「長年の付き合いの中で、言葉より“空気感”や“いつもの生活”で自然に和解する夫婦が多いとみられます」とコメントを寄せています。

あなたは夫婦げんかの後、どうやって仲直りすることが多いですか？