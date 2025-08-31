◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 5-4 巨人(31日、甲子園)

今年のレギュラーシーズンで迎える、最後の敵地・甲子園での一戦。巨人は7回に3得点をあげ逆転に成功するも、即座に勝ち越しを許し2連敗となりました。

この日の先発は前回登板で今季初勝利をあげていた横川凱投手。初回を三者凡退に抑えると、2回にも要所を抑え無失点とします。しかし3回、1アウト1、2塁のピンチから森下翔太選手のタイムリーを浴び先制を許しました。

反撃に転じたい巨人打線でしたが、対する阪神の先発・才木浩人投手の前に得点が奪えず。ヒットを放つも要所を抑えられてしまいます。それでも7回、その才木投手をとらえ1アウトからの連打で1、3塁のチャンスメイク。ここで代打起用された大城卓三選手が同点タイムリーを放つと、続く若林楽人選手、代打・キャベッジ選手が連続タイムリーを放ち3得点で逆転に成功しました。

それでも直後の7回裏には再び阪神が猛攻。3番手・中川皓太投手が2アウト2、3塁のピンチを招き、3連続タイムリーで再び逆転しました。

9回には岩崎優投手の前に2アウト満塁をつくった巨人。代打・坂本勇人選手のサード方向への当たりにフィルダースチョイスが絡み1点を返します。それでも以降は反撃ならずゲームセット。あと一歩及ばず敗れました。