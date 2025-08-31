「紫苑Ｓ・Ｇ２」（９月７日、中山）

秋華賞へ向けて、桜花賞３着馬リンクスティップが戦列に復帰する。オークス５着後に左前脚の骨折が判明したが、幸いにも軽度で、秋の前哨戦に間に合った。１週前追い切りは、栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８１秒０−１１秒０をマークし、０秒１先着。骨折の影響はみじんも感じられない。実力は世代上位。ラスト１冠に向けて、Ｖ発進で弾みをつけたい。

上がり３２秒４の鬼脚で差し切り勝ちを決め、中郷特別で古馬を撃破したエストゥペンダ。春は重賞で３、３、４着とあと一歩のところで賞金が加算できず、クラシックの舞台に上がれなかったが、ひと皮向けた勝ちっぷりだった。春の実績馬にどこまで迫れるか注目したい。

１勝クラスを２馬身差で完勝したダノンフェアレディ。２歳時はクラシック候補の呼び声が高かった逸材だが、脚部不安を発症して休養へ。復帰後２戦も結果が出なかったが、立て直されて本調子を取り戻した。春のうっぷんを晴らして、秋はＧ１の舞台に立つ。

カーネーションＣで２勝目を手にしたジョスラン。デビュー戦快勝後のフラワーＣは４着に敗れたが、自己条件できっちりＶを決め、秋に備えた。全兄はＧ１・３勝馬エフフォーリア。将来性豊かな素質馬が本番への切符をもぎ取って、牝馬３冠最終戦へ駒を進める。

反転攻勢の秋へ。忘れな草賞勝ち馬サヴォンリンナがスタンバイ。オークスは道中で行きたがる場面もあり、直線でスタミナ切れ。１７着と大敗を喫したが、２戦２勝の芝２０００メートルで本領発揮といく。