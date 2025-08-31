倍額出しても買いたい！【3COINS】の「ヘア・ボディケアグッズ」が気になる♡

毎日のケアをちょっと特別にしてくれるアイテムが揃う【3COINS（スリーコインズ）】。中でも【and us（アンドアス）】シリーズから登場している美容グッズは、デザイン性と機能性を兼ね備えた注目アイテムばかり！ 今回は、ヘアケアからボディケアまで、自分磨きに取り入れたくなるアイテムを厳選してご紹介します。

髪のまとまりを美しくサポート

【3COINS】「メタルコーム／ and us」\2,200（税込）

最初にご紹介するのは、表面をなめらかに加工したメタルコーム。公式サイトによると「静電気をカットし髪の広がりを抑えてくれます」とのこと。コンパクトなサイズ感なのでポーチに入れてもかさばりにくく、気になったときにサッと使えるのも魅力。髪を優しく整えたいときにぴったりのコームです。

筆者も即買い！ 座ったまま脚ケアできるラクちんグッズ

【3COINS】「レッグケアマシン／ and us」\3,850（税込）

続いては、ふくらはぎに巻いてスイッチを押すだけの簡単操作で、レッグケアができる優秀アイテム！ 強さは2段階で調整できて、10分経つと自動停止する安心設計。旅行先やオフィス、在宅ワーク中など、足の疲れをリセットしたいタイミングに、場所を選ばずに手軽に使えるのが嬉しいポイント。

足裏のリフレッシュをサポート

【3COINS】「EMSフットケアマット／ and us」\3,850（税込）

こちらのフットマットは、驚きのEMSケアアイテム！ リフレッシュやもみほぐしなど6段階のモードに5段階の強度レベルが設定できるので、好みのケアが選べます。公式サイトによると「足を乗せるだけで、快適な刺激を楽しめる」のだとか。軽量かつフラットな形状なので、使わないときはさっと収納できるのも◎ おうちにいながら、ちょっとしたリフレッシュ時間がつくれそうです。

スカルプケアで、お風呂時間が楽しみに！

【3COINS】「防滴スカルプケアマシン／ and us」\3,300（税込）

最後にご紹介するスカルプマシンは、防滴仕様でバスルームでも使えるという嬉しいアイテム。3段階のモードから好みの強さを選べば、シリコーンヘッドが回転して頭皮を心地よく刺激してくれます。これがあれば毎日のバスタイムがより楽しめるかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里