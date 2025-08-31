「改名したことがある」と聞いて驚いたアイドル・アーティストランキング！ 「DOMOTO」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は8月6日に、全国の10〜60代の男女300人を対象に「改名したことがある芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。
アイドルグループやバンド、アーティストなどは頻繁に改名することがあります。そこで、今回は「改名したことがあると聞いて驚いたアイドルグループ・アーティスト」ランキングの結果を紹介。果たして、どのグループやアーティストがランクインしたのでしょうか？
※回答者コメントは原文ママです
アイドルグループやバンド、アーティストなどは頻繁に改名することがあります。そこで、今回は「改名したことがあると聞いて驚いたアイドルグループ・アーティスト」ランキングの結果を紹介。果たして、どのグループやアーティストがランクインしたのでしょうか？
2位：DOMOTO（改名前：KinKi Kids）／51票
2位はDOMOTOでした。1997年7月にシングル『硝子の少年』、アルバム『A-album』の同時リリースで「KinKi Kids」としてデビュー。その後、数多くの大ヒット曲を発表して国民的な人気を獲得します。
そんなKinKi Kidsは、2024年大みそかに行ったライブで改名を発表。さらに、元日にかけて行ったYouTube生配信の中でグループ名を「DOMOTO」にすると明かしました。新グループ名の「DOMOTO」は、7月22日から始動。改名は大きなニュースとなり、多くの人を驚かせています。
回答者からは、「まさか名前を変えるとは思っていなかったから」（40代男性／神奈川県）、「KinKi Kidsの印象が強過ぎてしばらく気が付かなかった」（40代女性／東京都）、「驚きましたが、大人っぽくなり良かったです」（50代女性／新潟県）などの意見が寄せられました。
1位：BOØWY（改名前：暴威）／111票
1位はBOØWYでした。1981〜1988年まで活動したBOØWYは、数多くの名曲を生み出し「伝説のバンド」として語り継がれています。
氷室京介さん、布袋寅泰さんを中心として大ブレークしたBOØWYですが、1980年に「暴威」として結成。その後、1982年に「BOØWY」に改名し、アルバム『MORAL』でメジャーデビューを果たしています。80年代を代表するバンドで、布袋さんは現在では世界を舞台に活躍しています。
回答者からは、「漢字にするとインパクトがあり過ぎる」（50代男性／福島県）、「物心ついた時からBOØWYだったので」（30代女性／京都府）、「横文字がしっくりくるし、以前の名前が信じられないから」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)