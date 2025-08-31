◇セ・リーグ 巨人4―5阪神（2025年8月31日 甲子園）

巨人は終盤に訪れた阪神との打ち合いに敗れて2連敗。3連敗した広島戦（マツダ）に続いて2カード連続負け越しで今季最多タイの借金3となり、阪神とのゲーム差は今季初の最大16に開いた。

阪神との今季対戦成績は7勝17敗で、甲子園では4勝8敗といずれも大きく負け越し。阪神戦は9月13日に東京ドームで開催される一戦が今季最後の対戦となる。

試合前の時点で今季4戦4敗、対戦防御率0.38だった難攻不落の相手先発右腕・才木に対して打線がようやく奮起したのは0―1で迎えた7回だった。

1死から吉川が遊撃への内野安打で出塁し、中山が左前打で続いて1死一、三塁。ここで阿部監督がリチャードの代打に大城卓を起用すると、これがハマった。

大城卓は右中間へ同点の適時二塁打。これで6回途中1失点で降板していた先発左腕・横川の黒星が消滅した。中山は本塁憤死となったが、大城卓は送球間に三塁まで進むと、続く若林が中前適時打を放って2―1と勝ち越し。

さらに代打・キャベッジが右翼フェンスを直撃する適時二塁打を放って3―1とし、5連打で才木をマウンドから引きずり下ろした。

だが、その裏に悪夢のような展開が待っていた。

この回から登板した3番手左腕・中川が先頭・小野寺に安打を許し、坂本と代打・中川を2者連続三振に仕留めたものの、近本に39打席ぶり安打となる二塁打を打たれると、続く中野の2点適時二塁打で同点。

さらに森下の適時三塁打で勝ち越しを許すと、佐藤輝の適時二塁打でもう1点。この回一挙4点を失うと、9回には相手守護神・岩崎に集中打を浴びせて代打・坂本の三ゴロが野選を誘発する間に1点取って1点差に迫ったが、反撃もそこまでだった。

中川は1回5安打4失点で今季3敗目（1勝30ホールド）。

7回に逆転したまま勝利していれば、0―1の6回に1死一、三塁のピンチで登板し、熊谷を遊ゴロ併殺打に打ち取る見事な火消しを見せた2番手右腕・田中瑛が日本ハム時代の2022年7月7日ロッテ戦（ZOZOマリン）で挙げたプロ初勝利以来1151日ぶりとなるプロ2勝目となるところだったが、実現しなかった。