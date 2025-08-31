京都市11区で「教育熱心」なエリアといえば？「中京区」が2位にランクイン【2025年版】
街を歩いていて、「教育熱心な家庭が多そうなエリアだな」と感じることはありませんか？ 人気の高い公立校があったり、閑静な住宅街が広がっていたりして、子育て世帯からの人気が高そうな街ってありますよね。
All About編集部は2025年7月16日〜17日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「京都市11区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、All About「飛行機の旅」ガイドで関西出身・在住のシカマアキさんに京都の「子育て環境」について聞いてみました。
【結果】京都市11区で「教育熱心」なエリアはどこ？
回答者からは「教育熱心な親御さんから絶大な人気を誇る、京都市立御所南小学校がある地区だからです」（30代女性／兵庫県）、「有名な小中一貫校があり、そこに通わせるために引っ越す人もいると聞いた」（40代女性／京都府）、「御所南小学校や京都御池中学校など、教育支援が充実した先進的な公立校が集まる文教エリアのためです」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「京都大学をはじめとした名門校が集中しているから」（30代女性／東京都）、「富裕層が多く、教育にお金をかける家庭が多い」（40代女性／埼玉県）、「京都大学や京都教育大学など著名な教育機関が多数立地し、文教地区としての歴史が長く、学習塾や予備校も集積しているため」（40代男性／群馬県）などのコメントが寄せられていました。
また、2位の「中京区」は、御所南小学校・京都御池中学校の「小中一貫教育」が最近特に注目を集めるほか、公立ながら偏差値の高い進学校が多くあります。
どちらの区も京都市の中心部に位置しながら、落ち着いた雰囲気が漂っています。さらに、教育環境も非常に充実しています。交通アクセスや買い物の利便性も高く、住み心地のよさにも定評があります。
【シカマアキ プロフィール】
大阪市出身。関西学院大学社会学部卒業後、読売新聞の記者として約7年、さまざまな取材活動に携わる。その後、国内外で雑誌やWebなど向けに取材、執筆、撮影。主なジャンルは、旅行、飛行機・空港、お土産、グルメなど。ニコンカレッジ講師をはじめ、空港や旅行会社などでのセミナーで講演活動も行う。
＜調査概要＞
調査期間：22025年7月16日〜17日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の男女250人（20代：63人、30代：76人、40代：63人、50代：36人、60代：11人、70代：1人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:シカマ アキ)
