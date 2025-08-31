¡Úµð¿Í¡Û°ìÅÙ¤ÏµÕÅ¾¤âµß±ç¤ÎÃæÀîâ«ÂÀ¤¬£´¼ºÅÀ¡¡£²Ï¢ÇÔ¤Çºå¿À¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï£±£¶
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£µ¡½£´µð¿Í¡Ê£³£±Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬ºå¿À¤Ë£²Ï¢ÇÔ¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï£±£¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³£°Æü¤Ë£²£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀèÈ¯¤Î²£Àî³®Åê¼ê¤Ï£¶²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²£¶°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¡£ÂÇÀþ¤ÏÁö¼Ô¤ò½Ð¤¹¤â¤Î¤Î¡¢ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤Ë£¶²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£·²ó¤Ë£µÏ¢ÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤òµó¤²¤ÆµÕÅ¾¡£Ä¾¸å¤Ë£²ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤¬°ìµ¤¤Ë£´ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡££¹²ó£²»à¤«¤éÇ´¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï½é²ó¡¢£±»à¤«¤éÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬£±£²»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢£³ÈÖ¤ËÆþ¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤ÏÆóÈô¡¢£´ÈÖ¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤ÏÃæÈô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£²²ó¤Îµð¿Í¤ÏµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬ÃæÁ°ÂÇ¡¢£¶ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬º¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤ÇÂ³¤Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤ÎÆóÄ¾¤ÇÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎÃæ»³¤¬Èô¤Ó½Ð¤·ÄËº¨¤ÎÊ»»¦¡£¸åÂ³¤âÅÝ¤ì¡¢Àä¹¥¤ÎÀèÀ©¤Î¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²£Àî¤Ï£±²ó¤ò£³¼ÔËÞÂà¡££²²ó¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬ÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°ÂÇ¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤Ë¤Ï»Íµå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£·§Ã«·ÉÍ¨ÆâÌî¼ê¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ï²£Àî¤¬¹¥¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»°ÎÝÉõ»¦¤·¡¢£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¾®Ìî»ûÃÈ³°Ìî¼ê¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤ò»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·²£Àî¤Ï£³²ó¤ËÀè¼èÅÀ¤òµö¤·¤¿¡££±»à¤«¤é¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤Ë»Íµå¡¢ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ïº¸Á°ÂÇ¤µ¤ì¤¿£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Ëº¸Á°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢£±ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦µð¿Í¤Ï£´²ó¡¢²¬ËÜ¤¬ÀèÆ¬¤Ç±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤·¤¿¤¬¡¢´ßÅÄ¤Ïº¸Èô¡¢µÈÀî¡¢Ãæ»³¤ÏÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢£²²ó¤ËÂ³¤¤¤ÆÌµ»à¤ÎÁö¼Ô¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Î²£Àî¤ÏÂç»³¡¢·§Ã«¤òÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¾®Ìî»û¤â¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎºäËÜ¤Ëº¸Á°ÂÇ¡¢ºÍÌÚ¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò²£Àî¤¬ÆóÎÝ¤ËÁ÷µå¤·¡ÊµÏ¿¤Ïµ¾ÂÇÌîÁª¡ËÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¶áËÜ¤òº¸Èô¡¢ÃæÌî¤ÏÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÍÞ¤¨¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²£Àî¤Ï£¶²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Ëº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤ÎÆó¥´¥í¤Ç£±»à»°ÎÝ¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢²£Àî¤Ï¹ßÈÄ¡££²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤Ï¡¢·§Ã«·ÉÍ¨ÆâÌî¼ê¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤¬£·²ó¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡££±»à¤«¤éµÈÀî¤¬Í··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤¬·è¤Þ¤êÃæ»³¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¡¢ÂåÂÇ¡¦Âç¾ëÂî»°Êá¼ê¤¬±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÃæ»³¤â¥Û¡¼¥à¤òÆÍ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥ê¥×¥ì¥¤¸¡¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¾ëÂî¤ÏÁ÷µå´Ö¤Ë»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤ß£²»à»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â³¤¡¢¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬ÃæÁ°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¾¡¤Á±Û¤·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂåÂÇ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¾å¤ËÅö¤¿¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç°ìÎÝ¤«¤é¼ãÎÓ¤¬À¸´Ô¤·£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¤Î£·²ó¤Ë¡¢ºå¿À¤Ë£´ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ìµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡££³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¾®Ìî»û¤ËÃæÁ°ÂÇ¡£Â³¤¯£²¿Í¤òÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢¶áËÜ¤Ëº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ìÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÌî¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊáµå¤·¤è¤¦¤ÈÃæ·ø¡¦¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¤Ï¤¸¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤ÆóÎÝÂÇ¤Ë¡££²¿Í¤¬¤«¤¨¤êÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²»àÆóÎÝ¤«¤é¿¹²¼¤Ëº¸±Û¤¨»°ÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì£´ÅÀÌÜ¡£º´Æ£µ±¤Ë¤Ï±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢£µÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦µð¿Í¤Ï£¹²ó¤ËÇ´¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£µÈÀî¤¬ÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤âÃæ»³¤¬Í·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡££²»à¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥ª¥³¥¨¤¬±¦Á°ÂÇ¡¢¼ãÎÓ¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤·¤Æ£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¡¢ÂåÂÇ¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤Ï»Íµå¤òÁª¤ÓËþÎÝ¡£¤³¤³¤ÇÂåÂÇ¤ÇºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»°¥´¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò»°ÎÝ¡¦º´Æ£µ±¤¬ÆóÎÝ¤Ø°Á÷µå¤·¡ÊµÏ¿¤ÏÌîÁª¡Ë¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤·£±ÅÀº¹¡£¤Ê¤ª¤â£²»àËþÎÝ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àô¸ý¤ÏÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£