まさに死闘…町田が３か月ぶりの黒星。壮絶な打ち合いの末、川崎に３−５で敗戦
FC町田ゼルビアは８月31日、J１第28節で川崎フロンターレと敵地で対戦。死闘の末、３−５で敗れ、10試合ぶりの黒星となった。
先制を許す展開に。20分、伊藤達哉に強烈なミドルを決められ失点するも、その８分後、相馬勇紀の左サイドからのクロスにナ・サンホがヘディングで合わせて同点に追いつく。
さらに36分には、下田北斗が古巣相手に直接FKでネットを揺らし、逆転に成功。しかし、前半終了間際の45＋４分に同点に追い付かれると、65分にも決められ１点をリードされる。
それでも71分、左サイドからカットインした相馬のアーリークロスが、そのままゴールに吸い込まれ、再び同点に。
ただ、守り切れず。78分にエリソン、90＋10分にはマルシーニョにゴールを決められ、このまま終了。町田は５月31日の第19節・横浜FM戦（０−３）以来、３か月ぶりの黒星となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
