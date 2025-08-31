◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 5-4 巨人(31日、甲子園)

首位・阪神はレギュラーシーズン最後の本拠地・巨人戦に勝利。このカードは全て1点差の攻防となりましたが、2連勝で優勝マジックを「7」に減らしました。

この日の先発・才木浩人投手は、初回からヒットを浴びるも要所を抑え無失点。3回には森下翔太選手にタイムリーが生まれ、阪神が先制に成功します。しかし以降は対する巨人の先発・横川凱投手の前に追加点が奪えず。1点リードのまま試合が進行します。

すると7回、ここで才木投手が巨人打線につかまります。1アウトから連打で1、3塁のピンチを招くと、ここで打席に迎えたのは代打・大城卓三選手。タイムリー2塁打を浴び、同点に追いつかれました。さらに若林楽人選手、代打・キャベッジ選手の連続タイムリーを浴び3失点。逆転を許し、才木投手は7回途中で降板となりました。

それでも直後に阪神打線も奮起。この回からマウンドに迎えた巨人の3番手・中川皓太投手の前に、今季初のスタメン起用となった小野寺暖選手がヒットで出塁します。ここから2アウトまで追い込まれるも、近本光司選手が自身39打席ぶりのヒットを放ち、2アウト2、3塁と好機をつかみました。

この好機で、続く中野拓夢選手、森下翔太選手、佐藤輝明選手が連続タイムリー。4得点をあげ、即座に逆転を果たしました。

続く8回には石井大智投手が登板。先頭・泉口友汰選手にヒットを浴びるも、続く岡本和真選手を併殺打に取り打者3人で抑えます。これで連続無失点試合数は「45」に伸びました。

9回には再び波乱の展開。岩崎優投手が2アウト満塁のピンチを招くと、代打・坂本勇人選手のサード方向への当たりにフィルダースチョイスが絡み1失点とします。さらにそれた送球をカバーすべく体勢を崩した中野拓夢選手と浅野翔吾選手が接触。中野選手が治療のため交代となりました。それでも後続を打ち取りゲームセット。阪神が1点のリードを守り切り勝利しました。