¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÅÎ¤³¤Î¤ß¤¬¡¢£³£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤³¤Ð¤³¤µ¤ó¤Î¥«¥Á¥â¥ê¥Ø¥¢¡¼¡¡º£²ó¤â²Ä°¦¤¯¤·¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ±¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¡Ö¤³¤Ð¤³¤µ¤ó¤Î¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤¬¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤âËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¯¤Æ¤¤¤Ä¤â·Ý½ÑºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¡×¤ÈÊÔ¤ßÌÜ¤¬ÁÆ¤¤Çò¤ÎÇö¼ê¥Ë¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹µ¼¼¤¬¡¢Æ»¤Î±Ø¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÅ·Á³²¹Àô¤µ¤¯¤é´Û¡Ù¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¤´¸ü°Õ¤Ë´Å¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤­¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¤Ë²ÈÂ²É÷Ï¤¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤âÆþ¤é¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¤â¤¦¡ÄºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡ªÀ°¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Î½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö±×¡¹åºÎï¤ËËá¤­¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¤ß¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÅÎ¤ÏÂçÁêËÐ¤Î¸µÂç´Ø¡¦¹â°Â¤È£²£°£²£°Ç¯£··î¤Ë·ëº§¤·¡¢£²£±Ç¯£²·î¤ËÂè£±»ÒÄ¹½÷¡¢£²£²Ç¯£¸·î¤ËÂè£²»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¿·¶Ê¡ÖÀÖ¤¤Ëþ·î¡Ê¤Ä¤­¡Ë¡×¤Î¼èºà²ñ¤Ç¡¢Ìó£³¤«·î¤Ç£±£°¥­¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£