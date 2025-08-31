◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２８節 柏２―１福岡（３１日・三協Ｆ柏）

柏はホームで福岡に２―１で勝利し、Ｊ１ホーム通算２００勝を達成した。

柏は、９月の米国遠征に挑む日本代表のメンバーに選出されたＦＷ細谷真大らが先発で出場。細谷はリーグ戦９試合ぶりの先発出場となった。

柏はいきなり好機に恵まれた。前半１８分にＭＦ小泉佳穂がエリア内でファウルをもらい、ＰＫのチャンスを獲得。キッカーの細谷が大きな歓声を浴びながら左に蹴ったが、相手ＧＫ小畑裕馬の好セーブにより得点は入らなかった。

絶好のチャンスを逃すと、前半３４分に福岡に先制点を許す。左サイドのＦＫからキッカーのＦＷ名古新太郎がゴール前に上げると、キックに反応したＤＦ上島拓巳が右足の先で合わせる。ボールは一度ポストに当たったが、そのままネットの中に吸い込まれた。

しかし、前半のうちに追いついた。前半アディショナルタイム５分、ＭＦ小屋松知哉が左サイドからクロスを上げると、クロスに反応したＭＦ久保藤次郎が頭で合わせて同点弾を沈めた。

後半は一進一退の攻防が続いたが、後半２７分に試合が動いた。ひらすら相手のＤＦラインの裏を狙い続けた細谷がエリア内で抜け出すと、同じく米国遠征の代表に選出されたＤＦ安藤智哉からファウルをもらい、ＰＫを獲得した。キッカーのＦＷ瀬川祐輔は冷静にゴール右に沈めて、勝ち越した。

同４３分にＭＦ見木友哉にネットを揺らされたが、オフサイドの判定により得点は取り消しになった。そのまま試合は終了。前節の浦和戦（４〇２）に続いて逆転勝利を収めた。