ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕（４４）が、日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８−愛は地球を救う−」でチャリティーランナーを務め、１０５キロを完走した。

グループのメンバー４人にも迎えられ、大粒の汗と涙を流しながらゴールした。「本当に皆さんのおかげで完走することができました」と感謝。１４年のチャリティーランナー城島茂の１０１キロを超えて見せた。

亡き母を思って走り切った。横山自身は幼い頃に両親が離婚し、母親と再婚者のもとに生まれた弟たちとともに育ち、中学卒業後には就職して働きながら芸能活動を行ってきた。１０年には最愛の母が病気で急逝。経済的に不安な時期が長かっただけにチャリティーランナーとしての使命感は強かった。

休憩中には城島とＳｉｘＴＯＮＥＳの森本慎太郎から心のこもった、焼きおにぎりにじゅうねん（エゴマ）がかかった「冷やし茶漬け」を差し入れされ、横山は「うまい！めっちゃうまい」と喜び、その後はＷＥＳＴ．やＡぇ！ｇｒｏｕｐら後輩からも直接激励を受けて力に変えた。

ゴールした時点でマラソン募金額は驚異の７億４０万を超えた。「たくさんの方に募金していただいて感謝しています。やったら、やれると言うことを見せられました」と胸を張った。