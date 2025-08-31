ロバーツ監督「本当に、らしくない集中力の欠如があった」

【MLB】Dバックス 6ー1 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）

重い空気が漂っていた。ドジャースは30日（日本時間31日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に1-6で敗れ、シリーズ負け越しが決定した。この日は何より“内容”が悪かった。攻撃と守備でミスを連発。試合後のデーブ・ロバーツ監督も厳しい言葉を吐き、現場にいた地元メディアも「明らかに怒りを覚え失望していた」と伝えている。

ドジャースは5回、無死二、三塁の好機を作ると、大谷翔平投手が左翼へ大きな飛球を放ち、先制の犠飛になるかと思われた。しかし、本塁へ滑り込まなかった三走のエンリケ・ヘルナンデス内野手がタッチアウトに、さらに6回にも無死一、二塁の好機を作ったが無得点に終わった。そして7回、好投していたタイラー・グラスノー投手が被弾に加え、味方の拙守と失策で計3失点。その後も反撃は1点に終わった。

敗戦後、会見室に現れたロバーツ監督は「本当に、らしくない集中力の欠如があった。打席であれ、守備であれ、とにかく幾つかの面で起きてはならないミスがあった。我々が手放してしまったというか、自滅したと言える部分もある」などと野手陣に注文をつけた。ドジャース専門メディア「ドジャーブルー」のX（旧ツイッター）は「デーブ・ロバーツは今夜のドジャースに、明らかに怒りを覚え失望していた」と綴り、その様子を伝えている。

怒りの色を見せた指揮官に対し、ファンも複雑な反応を寄せた。「集中力の欠如は、もはや特徴的なものと言える。もう8月の終わりだ。これがこのチームの本質なのだ」「悲しいけど、ここまで打線が安定しないのは何年ぶりだろう」「ロバーツ、あなたは監督だから、どうにかしてくれよ!!」「“集中力の欠如”って？ もうすぐ9月だぞ。4月じゃないんだ」「今日の試合、球場で見てたけど最悪の試合のひとつだった」と手厳しい声も入り混じっている。

この日は地区2位のパドレスが勝利したため、マジックは25のままとなっている。ゲーム差はわずか1。負けられないシリーズ第3戦はエースの山本由伸投手が先発する。（Full-Count編集部）