±ºÏÂ¤¬¾å°Ì¿Ø¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯£²»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥µ¥Ó¥ª¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡¡¼ó°ÌµþÅÔ¤È¾¡¤ÁÅÀ£·º¹
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£¸Àá¡¡±ºÏÂ£±¡½£°¿·³ã¡Ê£³£±Æü¡¦ºë¥¹¥¿¡Ë
¡¡±ºÏÂ¤Ï£Í£Æ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥µ¥Ó¥ª¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢¿·³ã¤Ë£±¡½£°¤È£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£½ç°Ì¤Ï£·°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢¼ó°ÌµþÅÔ¤Ë¾¡¤ÁÅÀº¹£·¤È¿©¤é¤¤¤Ä¤¯Âç¤¤Ê¾¡¤ÁÅÀ£³¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾£³£°Ê¬¡¢£Ä£Æ¥Ü¥¶¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤Ë£Æ£×¾®¿¹Èô°¼¤¬ÄÙ¤ìÌò¤È¤Ê¤ê¡¢£Í£Æ¶â»ÒÂóÏº¤¬È´¤±½Ð¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡£¶â»Ò¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç¤«¤é¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò£Í£Æ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥µ¥Ó¥ª¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀµ³Î¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¤ò¼ÍÈ´¤¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¸åÈ¾¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¿±ºÏÂ¡£¤³¤ÎÆü¤â¸åÈ¾¤Î³«»Ï¤«¤é¿·³ã¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Ï¼ç¤ËÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤òÂå¤¨¤ë¤³¤È¤Ç±¿Æ°ÎÌ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Õ¤¿¤ê¤ò¤È¤â¤ËÂå¤¨¡¢¥µ¥Ó¥ª¤È¾®¿¹¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ä¤¹·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤«¡¢½ªÈ×¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é²¡¤·ÊÖ¤¹»þ´Ö¤â¤Ä¤¯¤ê¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¡£Á°£²»î¹ç¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿°¤¤Î®¤ì¤ò¡¢²¿¤È¤«ÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£