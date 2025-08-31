タレントあの（年齢非公表）が、31日放送のNHK・Eテレ「ハートネットTV」（日曜後8・00）に生出演し、始業式を前に思い悩む子供たちにメッセージを送った。

「＃8月31日の夜に。」と題したプロジェクトで、あす9月1日に多くの学校が始業式を迎えるのを前に、学校生活や学業、人間関係に悩む10代の心に寄り添い、気持ちを語り合った。

番組で紹介されたメッセージには「いっそのこと死んでしまいたい」「9月1日になって欲しくない」といった、深刻な心の叫びもあった。

中学生時代、不登校を経験したあのは、「僕もそうだったなって思いました」と回顧。「夏休み、僕自身、どうやって今日、生きていたんだろうみたいな感じで、自分が歩いたところ、“残骸”とかいっぱい頑張って探して、焦って焦って。こんなスナック菓子のゴミしかないと焦って、学校行きたくないって思ってました」とも話した。

このまま消えたいという“消滅願望”もあったという。「今でも思うし、当時はなおさら思ってました。ぼんやりと消えたいみたいな。命を粗末にとかじゃなくて、ぱっと自分のつらい感情も全て込み込みで、この場からきれいに消えたらいいのに、という感情があるので」と振り返った。

現在はミュージシャンとして作詞もしているが、「僕は言葉をばーっと書いたりとかは、学生の時もしてた」という。「誰に見せるとかではないけど、誰にも言えないから、自分に言うみたいな感覚でしたね。自分の感情」。そのノートは今、見返すこともないというが、ノート自体は「実家にあるかなあ…」とつぶやいていた。

思い詰めた時の発散法も語った。「誰も見ていない非公開のブログサイトに、ばーっと自分の感情とか、気持ちを書いたりしています。それが曲になることもあるし、ならなくても書き留めておけば、自分の感情を大事に。マイナスと思われる感情すら、大事にできるかなという感覚もあったり」。また「（思いの丈を）言っちゃって、ファンの人も困惑して。でもファンの人とも一喜一憂できるから、楽しいことだけじゃなくて、一喜一憂することが（発散になる）」とも明かした。