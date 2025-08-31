【ゾッとするミステリー】TVの心霊番組が消えたのは「本物を使うと祟りが起きるから説」はホント？【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む→「本物を使うと祟りが起きる」と話す女子
昔から漫画を描くのが好きだった藤やすふみさん(@y_asufumi100)は、X(旧Twitter)や投稿サイトで短編漫画「都市伝説に求める女」を公開している。これは、主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇する物語だ。今回は、テレビから心霊番組が消えた理由に関する都市伝説と、作者の考えを紹介する。
■心霊番組が消えた理由
オカルトブームが全盛期だったころ、お茶の間をにぎわせた多くの心霊番組。なぜ放送されなくなったのか、さまざまな都市伝説がささやかれている。
漫画では、下校中の二人の小学生がその理由について話している。女の子は「本物を使うと祟りが起きる」とおどろおどろしい雰囲気で語る。一方、男の子は「ブームが去って視聴率が落ちたんじゃ」と冷静に返す。しかし、二人は「現代でも心霊番組をもっとやってほしー」と叫びながら家に向かう。
その二人のそばを、電話をしながら通り過ぎる祓い屋の男性がいた。電話相手の男性は「ゴールデンに心霊番組を復活させたいんや！」と熱心に語り、この祓い屋に大量の心霊写真を渡していた。心霊写真は6割が合成、3割が気のせいで、残りの1割が本物だといわれている。
ほとんどは偽物だが、有名な心霊スポットの写真など、中には本物もあるという。そして、祓い屋の男性がそのうちの1枚を見ると、恐ろしい化け物が映っていることに衝撃を受けるのであった。
■科学とネットの発展がもたらした変化
テレビで心霊番組を放送しなくなった理由について、藤やすふみさんはどう考えているのだろうか。「科学の発達とインターネットの普及により、真偽を見分けやすくなった結果でしょうか」と語る。もしくは、世の中が明るい話題を好むようになったからかもしれないと分析した。
個人的には心霊番組が好きなので、もう少し多めに放送してほしいという思いを明かした。
「都市伝説に求める女」は、ホラーでありながらユーモアもある短編漫画だ。都市伝説やホラーに興味や関心がある人は、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
