¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤ó¤ÊÌîµå¤ò¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡¡¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥ß¥¹Ï¢È¯¤ÇºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥Æ¤ËÏ¢ÇÔ¡¡Ï¢Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ëà¤ªÉÕ¤¹ç¤¤á
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ4¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê31Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡4ÈÖ¤Î»³ÀîÊæ¹â¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÊ¨¤ÊÖ¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏËè²ó¤Î14°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¹¶¼é¤Ë¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥Æ¤Ë2»î¹çÏ¢Â³¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢ºòÆü¤âº£Æü¤â¾¡¤Á¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤âÉé¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ±¿¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤Î±¿¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ë¹¬Àè¤è¤¯1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤µ¤é¤ËÌµ»àËþÎÝ¤È¹¥µ¡¤ÏÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÆ¨¤¹¤È¡¢¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤¿Î®¤ì¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤ËÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜÀ²¤¬Æ±ÅÀ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢3²ó¤ËÎæ°æÇî´õ¤ÎÊá°ï¤Ç¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¡¢¤³¤Î²ó¤À¤±¤Ç2Êá°ï¡¢1Ë½Åê¤òµÏ¿¤·¤¿¡£4²ó¤ÏÌîÂ¼Í¦¤¬¤±¤óÀ©»à¡¢8²ó¤ÏÂåÁö¤ÎÀîÂ¼Í§ÅÍ¤¬ÁöÎÝ»à¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¥à¡¼¥É¤Ë¿å¤òº¹¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Áª¼ê¤ò½¸¤á¡¢¶ÛµÞ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¤¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌîµå¤Ï´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤¸¤ã¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç¤¹¡×¡£¥ß¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤«¤éÂ³¤¤¤¿Ä¹´ü¥í¡¼¥É¤Ï2¾¡6ÇÔ¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤ó¤ÊÌîµå¤ò¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤â2Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1¥²¡¼¥àº¹¤Ç¼ó°Ì¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËËÜµòÃÏ¤ØÌá¤ê¡¢»óÍº¤ò·è¤¹¤ë9·îÀïÀþ¤ËÎ×¤à¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë