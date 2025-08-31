※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

ふたり目の孫を望む義母の圧に耐えながら暮らす妻。しかし夫は在宅勤務を口実に義妹を家へ呼び込み、裏切りを重ねていました。そして妻には妊娠線が気になると言って拒んでいたのです。お隣の証言や浴室で見つけたネイル片により、夫の仕打ちを知った妻は…？



ふたりはできてた…！

泣いている妻を見たお隣さんは…自分に価値がないように感じてしまう夫が在宅勤務時に会っていたのは義妹だった…！その証拠をお風呂場で見つけてしまい、膝から崩れ落ちる妻。胸もお腹も妊娠線だらけで、だから夫の気持ちは義妹に行ってしまったのだ、もう自分には価値がなのだという思いにとらわれ、泣き崩れてしまいます。そんな妻に声をかけてくれたのはお隣さん。弱音を吐く妻に、「何言ってるの？すごく綺麗だよ、最高じゃん！」と笑顔で返してくれたのです。(ぽん子)