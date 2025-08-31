8月30日（土）午後6時30分〜8月31日（日）午後8時54分 日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48」。

先ほど両国・国技館で、チャリティーランナー横山裕のために、SUPER EIGHTのメンバーである村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義が全員そろって歌で応援しました。

横山からマラソンランナー決定の報告を受けた際、すぐに応援のメッセージや、横山の体を気遣うメッセージを送ったというメンバーたち。20年以上ともに歩むメンバーが歌ったのは、横山が、女手一つで育ててくれた母への思いをこめた曲「オニギシ」。幼少期の母とのほほえましい思い出や、感謝と親子愛がつづられています。

15年前、そんな大好きな母が急逝。訃報を受けた横山はその夜、ライブでセットリストに入っていたこの曲を、涙があふれ歌えなかったといいます。

メンバーに感謝の言葉を伝えたいという横山の手紙を受け、村上は「今まであまり話してこなかったことをよくぞこの場で、と思うし、このタイミングでいろんな思いがあったと思う。時間が許す限りメンバーみんなで迎えたい。」とコメントしました。

◆「マラソン子ども支援募金」について

今年の「24時間テレビ」では、目的別募金「マラソン子ども支援募金」の寄付金の全てを全国の支援を必要とする子どもたちのためにお届けいたします。「24時間テレビ48」公式ホームページから参加可能です。ぜひご確認ください。

募金のしかたをわかりやすく解説した動画も、日テレ公式YouTubeにてご覧いただけます。動画のナレーションを務めるのは、チャリティーランナーの横山です。

◆番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

