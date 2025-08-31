「ＤｅＮＡ２−０中日」（３１日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が移籍後２度目の先発で、７回４安打無失点３四死球９奪三振と好投。２０２２年９月２３日の広島戦以来、１０７３日ぶりのＮＰＢ白星を手にした。

藤浪対策で再び左打者８人を並べた中日に対し、序盤は圧巻の投球だった。初回、岡林は直球３球で投ゴロ。樋口、上林も２者連続空振り三振に仕留めた。このイニングでＮＰＢ通算１０００投球回（３７３人目）を達成。ボードを受け取り、ファンの声援に応えた。

二、三回も危なげない投球。三回は唯一の右打者、ロドリゲスから宇佐見、松葉を含めて３者連続三振を奪った。３回まで完全６奪三振と圧巻の内容だった。

四回は先頭・岡林の安打と犠打、死球１死一、二塁。ボスラーにはあわや左中間を破られそうな打球を打たれたが、中堅手・蝦名が好捕。続く板山を空振り三振に仕留めると、雄たけびをあげて感情を爆発させた。

悪癖が顔をのぞかせかけたのは五回。先頭・大島に対して抜け球が連発し、ストレートの四球。続くロドリゲスにも制球が乱れ、２者連続でストレートの四球となった。だが、後続の３人を全て内野ゴロに仕留め、大ピンチを脱出した。

１点リードの六回は２死からボスラーに二塁打を打たれ、３イニング連続のピンチ。だが、ここも板山を空振り三振に仕留め、グラブをたたいてガッツポーズを作った。

七回は大島のたたきつけた内野安打、ロドリゲスの左前打で無死一、二塁。犠打で１死二、三塁とされたが、辻本、岡林を抑えると「オッシャー！」と雄たけびをあげた。

１７日の対戦では藤浪の死球を警戒した中日打線が、投手・松葉を含めて左打者９人を起用。不安の制球が乱れることなく、５回１失点に抑えた。試合後、井上監督は「大事な時期にけが人は出したくない。ああいう投手を立てられると、ベストオーダーでは臨めない」と語っていたが、この日も「左打線」を抑えた。

打線は一回に内野ゴロの間に１点。七回に宮崎の適時二塁打で追加点を挙げた。

藤浪は降板後、「今日は粘りのピッチングができて良かったです。ピンチも多かったですが、そういった場面を抑えることがやりがいでもあるので、楽しみながら投球する事ができました」と充実のコメントを残した。