日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）でチャリティーマラソンに挑戦しているSUPER EIGHTの横山裕（44）が走行距離105キロを見事完走した。

残り300メートルとなったところでメンバーの村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義が合流。4人に寄り添われながら、国技館入り。最後は4人に送り出され、ゆっくりと階段を降り、万雷の拍手を浴びながらゴールテープを切った。

完走後、涙が止まらない横山は「みなさんのおかげで完走出来ました。ありがとうございます」とすぐに感謝を伝えた。

また、上田晋也から「走ってる間、お母さんのこと何回も思い出したとうかがいましたけど、お母さんとはどんな対話したんでしょうか?」と聞かれると「いや…もう…いらんタスキかけよったなって途中何回も思いましたけど…こうやって完走出来て、改めて本当に感謝しています。本当にいろんな方のおかげで乗り越えることができました」と語った。

感動に包まれる中、メンバーが横山が作詞した楽曲「オニギシ」を熱唱したことを伝えられると「勝手なことすんなよ」とツッコミを入れて笑いを誘った。

24時間マラソンを走り切れた要因には「沿道の方もありがとうございました」とし「マジで心折れそうになったんですけど、マジでやれました。やったらやれるってところを見せられました」と感謝した。

そして、今回の「子ども支援マラソン」で集まった募金額は7億40万8600円だった。この「俺は何にもしてないっす。みなさんが動きました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございました」と何度も感謝の言葉を口にした。

最後に「あと、オカン…今見てんのか?俺…やったぞ!マジでやったぞ」と天を見上げた。さらに「弟もいろいろ協力してくれて、弟が見てくれるって言うのがやっぱ俺やらなあかん。兄ちゃんやらなあかんと。本当に家族に感謝してます。ありがとうございます」と家族にも感謝した。