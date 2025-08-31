¡ÚDeNA¡ÛÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº7²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÆüËÜÉüµ¢¸å½é¾¡Íø¡¡ÃæÆü¤ò3Åê¼ê¥ê¥ì¡¼¤Ç´°Éõ¡¡ÂåÂÇ¡¦µÜùõÉÒÏº¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¥À¥á²¡¤·
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA2-0ÃæÆü(31Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
DeNA¤ÏÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤Î¹¥Åê¤ÇÃæÆü¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤ÎÆ£Ï²Åê¼ê¤ÏÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å¡¢1·³¤Ç¤Ï2»î¹çÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£½é²ó¡¢Èõ¸ýÀµ½¤Áª¼ê¤È¾åÎÓÀ¿ÃÎÁª¼ê¤«¤éÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦Àä¹¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
ÂÇÀþ¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢¥Ò¥Ã¥È¤È2¤Ä¤Î»Íµå¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡£¤³¤³¤Ç¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Æ£Ï²Åê¼ê¤Ï3²ó¤Ë3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢½øÈ×3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
4²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î²¬ÎÓÍ¦´õÁª¼ê¤Ë½é¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿Æ£Ï²Åê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÇ´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¡£Ëè²óÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÆüÂÇÀþ¤Ë¤¢¤È1ËÜ¤òµö¤µ¤º¤ËÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏDeNA1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤ÇÆ£Ï²Åê¼ê¤ÎÂåÂÇ¡¦µÜ粼ÉÒÏºÁª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î2¥Ù¡¼¥¹¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÃÎÌîÄ¾¿ÍÁª¼ê¤¬1ÎÝ¤«¤é°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤·¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£DeNA¤Ï¤½¤Î¸å¡¢8²ó¤Ï°ËÀªÂçÌ´Åê¼ê¡¢9²ó¤ÏÆþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¤¬ÃæÆü¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤º¤Ë´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ£Ï²Åê¼ê¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢7²ó102µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ4¡¢9Ã¥»°¿¶¡¢3»Í»àµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¸«»öÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£