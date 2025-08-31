ÍµÈ¹°¹Ô¡¡TKOÌÚ²¼Î´¹Ô¤Ë¥é¥¸¥ª¶Éà½Ð±éNGÇ§Äêá¤ò¹ðÇò¡Ö½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦¤ªÃ£¤·¤¬¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£³£±Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡££Ô£Ë£Ï¡¦ÌÚ²¼Î´¹Ô¤¬Àµ¼°¤ËÆ±¥é¥¸¥ª¤òà½Ð¶Øá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤ÏÀè½µ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢ÌÚ²¼¤¬£¹·î¤«¤é¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÏÂÇî¤¬°Ü½»Á°¤Ë¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ö°Æ¤ò¼¨¤¹¤È¡¢Å°ÄìÅª¤ËµñÈÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Î¥ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö£Ô£Ë£Ï¤ÎÌÚ²¼¤Í¡£²¶¤ÏÊÌ¤Ë¸Æ¤Öµ¤¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢£¹·î¤«¤é¤Ç¤·¤ç¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡£º£Æü¤Ï¥®¥ê£¸·î¤À¤«¤éÍè¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈºÆ¤Ó¤³¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¶ÉÂ¦¤«¤é£Î£Ç¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Í¡£¡ØÌÚ²¼¤Ï½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÃ£¤·¤¬½Ð¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö³Æ¶É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤¢¤¨¤º£Ê£Æ£Î¤ÏÌÚ²¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÚ²¼¤¬¡¢Àè½µ¤ÎÊüÁ÷¤ò¤É¤Ã¤«¤«¤éÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡ØÍµÈ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥é¥¸¥ªÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ï¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤ÌÚ²¼¤µ¤ó¡¢½Ð¶Ø¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡¡¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡©¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤ËÉÔ»×µÄ¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é»ä¤ÏÃ¯¤«¤ÎÉü³è¥í¡¼¥É¤ò¼êÅÁ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥¸¥ª¤Ç¤Í¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£