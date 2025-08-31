ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル、Hiroこと森内寛樹（31）が31日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。

30日もライブ中盤、自身の喉の不調で、31日の公演とともに開催が中止、延期となったことを謝罪した。

Hiroは「昨日、今日楽しみにしててくれた皆さん、本当にごめんなさい。折角予定空けてもらって、高いチケット代払って来てくれていたのに不甲斐ない結果になってしまって本当に申し訳ない」と謝罪した。

続けて「自分自身LIVE途中で声が出なくなってしまったのは初めての経験でした」と明かし、「あの瞬間に中断するという決断をしたのはこのままベストな状態じゃない中でみんなに歌を届けるのは凄く失礼な事だなという判断で昨日、今日のLIVEを見送らせてもらいました」と、ライブを途中で中止にした理由をつづった。

さらに「とても悔しかったし、とても情けなかったです。でもそれも全て自分の至らなさからでした」と吐露。「楽しみにしててくれたみんな、本当にごめんなさい」と再び、謝罪した。

そして「必ず振替公演、全力な状態で挑むので、それまで待ってていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。