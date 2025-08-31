一時は２点をリードも…10人の湘南が痛恨の逆転負け、ホームでガンバに４−５。12戦未勝利で降格圏脱出ならず
湘南ベルマーレは８月31日、J１第28節でガンバ大阪とホームで対戦した。
降格圏の18位に沈む湘南は13分、二田理央の得点で先制に成功。37分には平岡大陽が追加点を奪う。40分に１点を返されると、その５分後、舘幸希がレッドカードで退場に。それでも45＋４分に小田裕太郎のゴールで突き放す。
２点リードで迎えた後半、49分、53分と立て続けに失点。同点に追いつかれる。数的不利で苦しい戦いが続くなか、粘り強く対抗していたが、88分に被弾。試合をひっくり返された。
さらに90＋７分に自分たちのミスで失点。その３分後にセットプレーから大岩一貴がネットを揺らすも、試合はそのままタイムアップ。湘南は４−５で痛恨の逆転負け。引き分け以上で降格圏を脱出できたが、それは叶わず。これで12戦未勝利とトンネルから抜け出せなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
