５人組ロックバンド「Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚ」が３１日、東京・有明の東京ガーデンシアターで２０周年ライブを行い、新曲「空いっぱいに奏でる祈り」を９月１日に配信リリースすると発表した。

２０周年のファン感謝祭。代表曲「決意の朝に」で会場が一つになった。ボーカルの太志が「一緒に歌いたい曲です」と呼びかけ、会場全体で大合唱に。太志は「２０年間、ついてきてくれて本当にありがとう。僕らは幸せです」とファンに感謝。「虹」ではステージが７色のライトに照らされ、幻想的な雰囲気に。アンコールでは「空いっぱいに奏でる祈り」を初披露し、最後は初期の名曲「等身大のラブソング」で締めた。

３０日と合わせて２日間で１万３０００人を熱狂させ、ベースのＯＫＰ―ＳＴＡＲは「解散した空白の６年間はさびしかった。再結成して思ったのは、一生語り合えるファンのみんながいること」と思いを込めた。２００５年にデビューしてＮＨＫ紅白歌合戦に２度出場するなど全国区の人気バンドとなったが、１８年に解散。２０周年を見据えて昨夏に再結成し、今年いっぱいまでの期間限定で活動している。