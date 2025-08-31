小栗旬とハン・ヒョジュが主演を務めるＮｅｔｆｌｉｘの日韓合作ドラマ「匿名の恋人たち」に、「太陽の末裔 Ｌｏｖｅ Ｕｎｄｅｒ Ｔｈｅ Ｓｕｎ末裔」などで知られる、人気俳優のソン・ジュンギが特別出演することが明らかになったと２９日、韓国メディアのインサイトなどが報じた。

２０１０年に公開された、フランス・ベルギー映画「匿名レンアイ相談所」が原作の同作は、ある出来事がきっかけで、握手もできないほど潔癖になってしまった製菓メーカー御曹司の壮亮（小栗旬）と、視線恐怖症を持つ天才ショコラティエのイ・ハナ（ハン・ヒョジュ）が織り成す、大人のロマンチックコメディーだ。

共演には赤西仁、中村ゆり、成田凌、伊藤歩、奥田瑛二、佐藤浩市が発表され、ここにソン・ジュンギが加わり、豪華キャスティングにさらなる花を添えたと伝えた。

「匿名の恋人たち」は、Ｎｅｔｆｌｉｘで１０月１６日より独占配信される予定だが、９月１７日から韓国で開催される「第３０回 釜山国際映画祭」の“オンスクリーン部門”に公式招待され、全８話のうち１話と２話が初披露されるという。

演出は、映画「君の膵臓をたべたい」「ディア・ファミリー」などを手がけた月川翔監督が担い、脚本は韓国で主にドラマ・映画のプロデューサーとして活躍している、キム・ジヒョン氏が担当した。