9/2のしし座は「会話からいいヒントが得られる」！ 12星座別・9/1〜7のラッキーデーと要注意デー

9/1（月）〜7（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：2日（火）は「人と親密になるのに最適」

牡羊座のあなたは、何を話せば相手が喜ぶか、コミュニケーションの極意のようなものが次々と湧き上がってくる楽しい1週間になりそうです。2日（火）は、人と親密な関係を作るのに最適な星が巡ってきます。

また、仕事では頭が冴えわたりすぎて、逆に不安定になりそうな1週間です。1日（月）はやるべきことが次々に見えてきますが、どこから手をつけるべきかを迷わないように注意しましょう。

💼 牡牛座：3日（水）は「圧倒的な精密さで行動できそう」

牡牛座のあなたは、朝起きてから、お仕事で成果を上げるまでの導線が非常にスムーズになりそうな予感です。3日（水）は、圧倒的な精密さで行動できそう♪

また、絶対に買わなければならないと思っていたものが、よくよく考えれば意外と必要ないものだと気づくことがありそう。特に、5日（金）は焦った買い物に注意してください。

🎉 双子座：4日（木）は「仕事を早上がりしてでも楽しんで」

双子座のあなたは、エンタメ運が最高潮です。4日（木）は、今すぐどうしてもこれが見たいと思うものがあるならば、少しくらい仕事を早引きしてでも楽しんじゃいましょう！

しかし、人間関係では情熱がただ漏れになって、抑えていた感情を人にぶつけてしまうことがありそうな予感です。6日（土）は本音を漏らしすぎることに注意しましょう。

🤝 蟹座：3日（水）は「暑苦しいくらいに人と関わろう」

蟹座のあなたは、突然のお誘いがたくさん舞い込んできそうな1週間です。めんどくさがっていても、いいことはありませんから、乗っちゃいましょう。3日（水）は、暑苦しいくらいに人と関わるべきです。

また、真面目と遊び心が衝突しそうな1週間です。1日（月）は、真剣さの中にあるユーモラスでおちゃめな部分が、周囲の理解を得られないかもしれません★

🤝 獅子座：2日（火）は「会話からいいヒントが得られる」

獅子座のあなたは、関わる全ての人があなたに素晴らしいアイデアをもたらしてくれます。2日（火）はとにかく人と話す時間を大切にしましょう。いいヒントが得られるはずですから♪

6日（土）は、無駄のない出費を意識した結果、逆に損をしてしまうことがあるかもしれません。成長に備えて大きめの靴を買っても、大人の足はもう、そんなに成長しません。

💼 乙女座：3日（水）は「一日中計算高くなる」

乙女座のあなたは、3日（水）は、朝から晩まで計算高くなる星回りです。駆け引きをしてでも成功させなければいけない案件があるならば、この日に頑張りましょう。

人との会話がとても弾みますが、勢いがつきすぎて余計なことを言ってしまう恐れもあります。1日（月）は、特に慎重な言葉遣いを心がけて♪

💼 天秤座：4日（木）は「新しいチャレンジに踏み切って」

天秤座のあなたは、これまで頑張ってきたことに対して、いい意味で区切りをつけるチャンスが舞い込んできます。4日（木）は気持ちを切り替えて新しいチャレンジに踏み切りましょう♪

さらに、週の頭から楽しいことが目白押しになりそうな予感です。特に2日（火）は寝不足になるほど遊んでしまいそうなので、十分に注意してください☆

💰 蠍座：3日（水）は「小さな工夫で大きな富が」

蠍座のあなたは、ふるさと納税など、ちょっと面倒くさいけれど、手堅くおトクなものに前向きに取り組みましょう。3日（水）は、小さな工夫で大きな富を作ることが出来そう♪

ですが、知らず知らずのうちに人と小さな約束をして、マニフェストが増えてしまいそうな1週間です。1日（月）は、安請け合いしないように注意してください。

🎉 射手座：1日（月）は「臨時収入のチャンスが舞い込む」

射手座のあなたは、金運が好調な予感。1日（月）は、思いがけないところから臨時収入のチャンスが舞い込んできそうです。美味しい食べ物などに、パーッと使ってしまいましょう。

一方で、仕事では自分でも気づかないうちに疲れがたまってしまいそうな1週間です。5日（金）はヘトヘトになる前にしっかり休むことを心がけてくださいね♪

💼 山羊座：3日（水）は「猛烈な勢いで頑張れそう」

山羊座のあなたは、積み残している仕事が、まるで未開封のプレゼントに思えるくらいには、ワクワクして仕事に取り組むことができます。3日（水）は、猛烈な勢いで頑張ることができそう☆

しかし、お金の扱いには注意。4日（木）は、余計なことにお金を使ってしまいそうな星回りです。本当は必要ないとわかっているのに、お財布を開いてしまうかも。恥を忍んで返品を求めるのもよいでしょう。

💰 水瓶座：4日（木）は「買い物日和」

水瓶座のあなたは、お買い物に関する運気が良好です。本当は行列に並ばなければ手に入らないようなものが、あっさり手に入るかもしれません。特に4日（木）は買い物日和です。

6日（土）は、どこに情熱を注げばいいかがわからなくなって、悶々としてしまうことがあるかもしれません。取り組むべきことに優先順位をつけることを意識しましょう。

🤝 魚座：4日（木）は「長く付き合っている人を大切に」

魚座のあなたは、尊敬している人から、意外な褒められ方をすることがあるかもしれません。特に4日（木）は、長い付き合いの同期や友人との時間を大切にしましょう♪

同時に、オリンピックを目指すアスリートのような気持ちで、ストイックに頑張ることが求められる1週間です。1日（月）はかなりハードワークになるかもしれませんが、頑張って乗り越えましょう。

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

x