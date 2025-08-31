◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節 清水１―１鹿島（３１日・アイスタ）

鹿島は清水と１―１で引き分け、敵地での１戦は勝ち点１の獲得にとどまった。

＊ ＊ ＊

天皇杯準々決勝町田戦（０●３）での完敗から中３日、鬼木達監督は知念慶と三竿健斗を今季初めて同じ先発させ、現状打破を図る。サイドハーフにはエウベルとチャヴリッチが起用された。

立ち上がりから圧のあるプレスで相手を“窒息”させる場面があったものの、

先制点は清水。前半２０分、盤面をひっくり返されるカウンターを浴び、先制点を献上した。町田戦で課題となった失点後の“奮起”の部分も不発に終わり、前半を０―１で終えた。

チャヴリッチに代わって松村優太を投入した後半は、鹿島が主導権を握る時間が大半だった。後半２９分、ＣＫからＤＦ植田直通が頭で同点弾を決めた。その後も攻め立てたが、相手ＧＫの好セーブもあり、奪ったゴールは１得点のみ。１―１の引き分けに終わった。

鬼木監督は「引き分けという結果は、ゲームの内容からしたら残念。ただ、選手は自分たちから主導権を握ろうとし、怖がらずに、相手陣地でサッカーをする回数は増えた。選手は最後まで自分たちのサッカーをやってくれたと思っている」と振り返った。