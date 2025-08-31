浦和が新潟を下して公式戦連敗ストップ。ホーム初先発で注目の中島翔哉はチャンスに絡むもノーゴール
2025年８月31日、浦和レッズが埼玉スタジアム2002でアルビレックス新潟と対戦。システムは４−２−３−１で、GKは西川周作、４バックは石原広教、ダニーロ・ボザ、マリウス・ホイブラーテン、荻原拓也、２ボランチはサミュエル・グスタフソン、安居海渡、２列目が金子拓郎、中島翔哉、マテウス・サヴィオ、CFは小森飛絢というスタメンで臨んだ。
立ち上がりからボールを握った浦和はいきなり２分にビッグチャンス。ドリブルで持ち込んだ荻原が近距離からシュートを放つ。新潟のGK田代琉我にセーブされたものの、悪くない入り方をした。
５分過ぎから新潟の小原基樹に危険なシーンを何度か作られるが、15分には中島が惜しいミドルを撃つなど主導権を握る展開になった。M・サヴィオ、中島にS・グスタフソンらが絡む攻撃は視覚的に美しく、テンポの良さもあり、ゴールへの期待を膨らませた。
そして30分、センターラインからドリブルで抜け出した金子のチャンスメイクからM・サヴィオが右足シュートで華麗な先制弾。ホームの浦和が首尾よくリードを奪った。
１−０で迎えた後半、浦和は49分にピンチに陥った。ゴール正面からフリーでブーダにシュートを打たれてしまう。これを救ったのがGK西川。抜群の反応でブロックし、失点を免れたのだ。
49分以降、浦和は劣勢の時間帯が続く。今季は後半からトーンダウンする傾向があり、今回の新潟戦も例外ではなかったということだ。
ただ、後半に失点を重ねた前節の柏戦とは違い、この日の浦和はどうにか最後まで守り切った。
結局、新潟に１−０と勝利した浦和は、前節の柏戦、天皇杯準々決勝のFC東京戦での公式戦連敗をストップ。嫌な流れを一旦断ち切った。
なお、今季リーグ戦で先発出場２回目、ホームで初スタメンと注目されたテクニシャン・中島は何度か見せ場を作りながらも59分に途中交代。ゴールもアシストもなく、決定的な仕事はできなかった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
