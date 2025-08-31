◆パ・リーグ ロッテ４―３ソフトバンク（３１日・ＺＯＺＯマリン）

ソフトバンクはミスが目立ち、連日の逆転負けを喫した。２日連続で１ゲーム差の２位・日本ハムに“お付き合い”。またも差を広げることができなかった。

２回に先制した後、なおも無死満塁から追加点を奪えず、３回先頭の山川が左翼線を抜いたが、二塁で憤死した。４回は２死一、二塁から二塁走者の野村のけん制死で攻撃が終了。５回までに９安打を放ちながら１得点で、守ってもリズムの悪さが目立った。１―１の３回に先頭から連打を浴びたところで松本晴が自己最短の２回０／３で降板。嶺井の捕逸で勝ち越し点を許すと、この回さらに捕逸と暴投があり、嶺井も４回の打席で代打を送られた。

中盤から反撃。６回に谷川原が２号ソロを放ち、８回２死一、二塁では代打・柳町が中前適時打を放った。１点差に迫ったが、なおも好機が続くところで代走の一塁走者・川村が三塁で憤死。攻撃が続けば、打順も周東、牧原大の上位だっただけに痛い終わり方となった。９回も先頭の周東が二塁内野安打で出塁したが、牧原大が二ゴロ併殺。最後まで波に乗れなかった。以下は試合後の小久保裕紀監督の一問一答。

―ミスが目立った。

「きのうもきょうも正直、勝てたゲームでしたね。日本ハムが負けてくれて、まだ運があるなと思うけど。今日みたいなことをしていたら、その運にも見放されていく」

―プレッシャーのかかる試合が続くか。

「打つ打たないとか、チャンスで萎縮するとかは、しょうがない。いま（試合終了直後に）集めて話したけど、野球は間があるスポーツ。その間があるときに何を考えるか。何も考えていないようでは、プロじゃない。準備不足です。恥ずかしいです、この時期にこんな野球をして、すみません」