【ブンデスリーガ】ホッフェンハイム 1ー3 フランクフルト（日本時間8月30日／プレゼロ・アレーナ）

【映像】堂安律、「股抜きパス」でアシストの瞬間

フランクフルトのMF堂安律が止まらない。前半に2ゴールを記録すると、後半開始直後にはダメ押しの得点を絶妙な股抜きパスでアシストした。

日本時間8月30日のブンデスリーガ第2節で、フランクフルトはアウェーでホッフェンハイムと対戦。今夏にフライブルクから加入した堂安は開幕戦に続いて右ウイングで先発に名を連ね、17分と27分に連続ゴールと躍動。そして、迎えた51分には絶妙なアシストまで記録した。

センターサークル付近からMFファレス・シャイビがダイレクトで右サイドの裏のスペースに配球すると、堂安はボールをキープして味方が上がってくる時間を作った。

その動きに合わせて攻め上がってきたトップ下のジャン・ウズンを見つけると、堂安は対峙したホッフェンハイムのDFアルトゥール・シャヴェスをフェイントで揺さぶった後、なんと股の間を通す絶妙なラストパスを供給。これをウズンがダイレクトでゴールに流しこみ、決定的な3点目を奪った。

この絶品アシストには、日本のサッカーファンも大興奮。SNSでは「堂安が暴れてる」「堂安凄すぎる」「2ゴール1アシスト！」「パスのタイミングうまい」「ドリブルに角度を付けて相手の動きを制約しつつ股を空けさせ味方が右足で蹴りやすい位置へのラストパス。上質な仕上げ」「股下を通してるな」「3ゴール全部に関与しとる」「堂安律、異次元」「堂安無双」など称賛の声であふれていた。

全3ゴ−ルに絡んだ日本代表MFは、ブンデスリーガ公式のマン・オブ・ザ・マッチにも選出。フランクフルトの3ー1快勝の立役者となった。なお、堂安はこれから日本代表に合流し、9月のアメリカ遠征でメキシコ代表、アメリカ代表と対戦する。

（ABEMA／ブンデスリーガ）

