9月はトレンドの「腰巻きスタイル」で運気アップ！ こなれ感ある腰巻きのコツって？
2025年9月は変化の時期。現状維持に固執せず、変化をチャンスと捉えて前向きに行動することが大切です。過去のトラウマやしがらみに向き合う必要が生じるかもしれませんが、それは自己改革のチャンスと捉えましょう。
公私ともに周囲のサポートを得られやすい時期ですが、金運は吉凶混合運で、収入の変動や出費増加の可能性があります。ストレス発散で衝動買いをしないよう、注意が必要です。
そんな9月におすすめしたいのは「腰巻きスタイル」。
腰に巻くファッションスタイル、いわゆる「腰巻き」は、現在トレンドの1つとして注目を集めています。特に、スカーフやシャツをウエストに巻くスタイルが人気急上昇中です。手持ちのアイテムを活用して新しいファッションスタイルにチャレンジし、運気を引き寄せましょう。
シャツやパーカーを腰に巻くスタイルは、1990年代のグランジやストリートファッションの定番。抜け感やこなれ感が出やすく、動きやすくてラフな印象になります。
この写真は、タンクトップとスラックスをイエロー系の濃淡でそろえたきれいめコーディネートに、ブラウン×ブルーのストライプ柄カットソーを細めに腰に巻いたスタイル。ハイウエストボトムスでウエストマークすることで、腰高な印象を強調しています。
お尻や太ももを隠したいときの体型カバーにも有効。細見え・脚長効果が期待できるため、シンプルコーディネートの立体感づくりに役立ちます。
腰巻きスタイルは一歩間違えると学生っぽい印象になりがちですが、シルクスカーフを腰に巻くとエレガントなアクセントに。光沢感のある素材が、大人の余裕を演出します。
この写真は、オレンジ系のワイドスラックスにオレンジ系のスカーフを巻いたスタイル。オレンジは目立つ色ですが、同系色の組み合わせなのでスカーフが悪目立ちせずなじんでいます。トップスは白ニットと黒ベストを合わせ、すっきりとした印象に。
秋口におすすめなのが軽いニットを巻くアレンジ。グレーやモカのニットなら、全体を柔らかく上品にまとめられます。
この写真は、ウォッシャブルシルクのミニマルなノースリーブワンピースに、メッシュニットのキャミソールを腰に巻いて、鮮やかなブルーのシャツを重ねたスタイル。ワンピースとメッシュニットをベージュ系でそろえ、異素材を組み合わせることで、おしゃれな印象をプラスしています。裾フリンジもトレンド感を高めるポイントです。
フリンジ付きのストールを腰巻きにすると、シャツやスカートの腰巻きとはまた違ったムードを作れます。フリンジがあることで動きが出て、エスニックなリゾート風の雰囲気に。マキシ丈スカートやワイドパンツと合わせると、バカンス風のリラックス感が演出できます。
この写真は、カットソー素材の黒いマキシ丈スカートとブラウンのフリンジニットベストに、ベージュのフェイクスウェードのフリンジストールを腰に巻いたスタイル。
歩くたびにフリンジが揺れて腰回りに視線が集まるので、黒とブラウンの落ち着いたコーディネートでも、フリンジの存在感で一気に華やかに。女性らしさとアート感のある印象になっています。
9月は残暑が続きつつも、朝晩やオフィス内は冷えることも多い時期。そんなときに「腰巻き」をうまく取り入れると、実用的でこなれ感のあるおしゃれを楽しむことができます。ぜひ参考にしてみてくださいね。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
