「ヤクルト７−４広島」（３１日、神宮球場）

広島は最下位・ヤクルトに先発全員安打を許し、２カード連続の勝ち越しを逃した。

先発・常広は１点リードの二回１死から３連打で同点とされ、なおも２死満塁で長岡に２点適時打を許した。青学大時代の主戦場だった神宮では、プロ入り初登板。三回こそ無失点に封じたが、四回は１死から投手の下川に右中間を破られ、１死二塁とされた。

続く浜田に左前打でつながると、一、三塁から再び長岡に右前適時打。さらに２死一、三塁で村上に左前に運ばれた。三者凡退は三回のみでプロ入り最短の四回で降板。同ワーストの１０安打５失点で２勝目はならなかった。

打線は二回２死三塁で末包が右前適時打。２点を追う三回は菊池の押し出し四球で１点差に詰め寄った。３点ビハインドの五回は坂倉の犠飛で１点を返すも、直後に２番手・中崎が北村恵にソロを被弾。流れを握れない展開が続いたが、前日に来日初の４三振を喫したモンテロが７度目の猛打賞を記録し、奮闘した。４点を追う八回は先頭の坂倉が右越えに５号ソロを放ち、２試合連続本塁打。そこから１死一、二塁の好機をつくるも代打・ファビアンが一飛、中村奨が二ゴロに倒れた。