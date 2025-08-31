「オシャレ苦手」な人こそ“この色”！【ZARA】持つだけで即こなれる♡「チョコ色バッグ」

オシャレに苦手意識がある人こそ、一点投入で感度の高さをアピールできるカラーアイテムを試してみるのがおすすめ。今回は【ZARA（ザラ）】から、持つだけで即こなれ見えしそうなチョコレート色のバッグを紹介します。この秋冬のトレンドカラーであるこっくりとした色味のブラウンは、季節に沿った重厚感だけでなく女性らしさも香らせてくれるはず。まずは気楽に投入できるバッグからトライを。

かっちりオーバル型が端正な女性らしさを演出

【ZARA】「フラップ レザー クロスボディバッグ」\8,590（税込）

異素材を組み合わせて単色のなかに奥行きを演出したショルダーバッグ。かっちりと自立するオーバル型は、きちんと感だけでなく女性らしいやわらかな印象を感じさせてくれます。トレンド感バツグンのチョコレートカラーは引き締め効果に期待できる一方で、重く見えすぎないのが優秀ポイント。サッと肩がけするだけで、大人コーデを品よくまとめてくれそうです。

スエード素材 × チョコ色が一点投入で鮮度をアップ

【ZARA】「フリンジ スプリットスエード ショルダーバッグ」\13,590（税込）

春夏に引き続いてまだまだ人気が継続するとみられるスエード素材。こちらのワンハンドルバッグはチョコレートカラーの色味も相まって、一点投入で何気ないカジュアルコーデの鮮度を高めてくれそうです。開口部分のフリンジディテールがちょっとしたアクセントにも。相性のよいデニムアイテムと合わせるほか、キレイめコーデのハズしとしても重宝するはず。

スポーティーなボウリングバッグを上品に再解釈

【ZARA】「ボウリング スプリットスエード」\15,990（税込）

スポーティーな印象の強いボウリングバッグと上品なスエード素材という、新鮮な組み合わせが即こなれ見えしそうなこちら。濃度の高いチョコレートのような深い色合いが、コーデに秋冬らしい重厚感をプラスします。ショルダーストラップは取り外し可能なので、手持ちも肩がけもできるのが嬉しいポイントです。

異素材でコントラストを効かせたビッグサイズバッグ

【ZARA】「コントラストレザーショルダーバッグ」\25,990（税込）

レザー素材とスエード素材をドッキングさせ、素材でコントラストを効かせたエッジィなショルダーバッグ。ひねりを加えたようなワンハンドルや大きめのサイズ感が、物足りなさを感じるワンツーコーデにも即存在感を発揮します。ハンサム & ハードな印象が強いレザー素材も、やわらかなチョコレートカラーならレディライクな雰囲気で取り入れられそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ