井上は9月14日にアフマダリエフと激突

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、エールを受けたかつてのライバルにただ一言で返答。ファンの興奮を生んでいる。

9月14日、名古屋市のIGアリーナで行われるWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との一戦に向け、調整を進めている井上。“モンスター”にエールを送ったのは、23年7月に戦ったスティーブン・フルトン（米国）だ。

2人はWBC、WBO世界スーパーバンタム級王座をかけて対戦。井上が8回TKO勝ちを収めた。フルトンはその後フェザー級に転向し、WBCの世界タイトルを獲得。2階級制覇を果たしている。

フルトンは井上戦について、自身のXで「イノウエが、逃げてばかりのアフマダリエフをぶっ倒すと予想するよ」と投稿。井上の強さを、身をもって知る者ならではの言葉だった。

これに井上は「all right」と反応。クールな一言に、ファンからは「サクッと一言だけ返すところがカッコいいわなあ」「このやり取り好感」「100点の返しだな。強者にそう長い言葉は必要ない」「激アツな絡み」「こんなにカッコイイallright 見たことない！」などと興奮の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）