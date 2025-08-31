◇パ・リーグ ロッテ4―3ソフトバンク（2025年8月31日 ZOZOマリン）

ロッテが2試合連続の逆転勝ちで2連勝。開幕カード以来、実に5カ月ぶりにソフトバンクに勝ち越した。

先発の小島は6回123球を投げ、10安打されながらも2失点と粘りの投球。打線は1点先制を許した直後の2回、佐藤の2試合連発となる右越え3号ソロで追いつくと、3回には無死一、三塁からソフトバンク・嶺井の捕逸で勝ち越し、さらに佐藤の二ゴロの間に1点を追加した。

4回には友杉のプロ1号となる左越えソロで1点を追加。6回に小島が谷川原にソロを被弾して2点差とされたが、高野脩、広池、横山の継投で逃げ切った。

小島は自身3連勝でチームトップの7勝目を上げたが、「今日は野手のファインプレーと、野手のみなさんのバッティングで試合を作れた形なので、感謝したいです」と振り返り、吉井監督は「結果は6回2失点で良かったんですけど、内容は最低です。6回で120球超えちゃうと、ノックアウトと一緒なんで。10失点ぐらいしてる内容のピッチングでした」と左腕に苦言を呈した。