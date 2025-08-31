◇パ・リーグ ソフトバンク3―4ロッテ（2025年8月31日 ZOZOマリン）

ソフトバンクが31日のロッテ戦に3―4で敗れた。ミス連発での黒星となり、小久保監督は試合後に緊急ミーティングを敢行。

「打つ打たないや、チャンスで萎縮したりしてしまうことは仕方がない。みんなを集めて話したけど、野球は間（ま）があるスポーツ。その間で何も考えていないようではプロではない。準備不足です。この時期にこんな野球をして恥ずかしいです。すみません」と思いを口にした。

3回に捕逸により勝ち越しを許した。2捕逸1暴投と1イニングで3つのバッテリーミスが出てしまった。

打線はロッテ・小島に対して5回を終えた時点で9安打2四球と攻め立てていたが1点しか奪えておらず、最終的に相手を上回る毎回の14安打を放ちながら3得点に終わった。牽制死、走塁死もありチャンスをつぶした。

前日に続き日本ハムがデーゲームで敗戦。ソフトバンクは勝てば2ゲームに広げられるチャンスだった。

連日の痛い“お付き合い”に指揮官は「昨日も今日も正直、勝ちゲームだった。日本ハムが負けていてまだ運があるのかもしれないけど、今日のようなゲームをしていたら運にも見放されてしまう」と悔しさをにじませた。

北海道、青森、秋田、千葉と転戦した真夏の長期ロードは2勝6敗で負け越しとなった。