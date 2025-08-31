SNSで話題になったのは、ちょっと不思議な表情を浮かべる白猫ちゃん。段ボールの爪とぎの上から顔をのぞかせ、舌をちょこんと出したその姿は、一見すると「変顔ショット」に見えます。けれども、この変顔には実は可愛らしい理由があるとのこと。

投稿はX（旧Twitter）にて、79.6万回以上表示。いいね数は3.8万件を超えたそうです。コメント欄には「キメてるよね」「暑さでバテてる様にしか見えなくて草」との声も寄せられていました。

信じられないかもしれないけど、実は…。

今回、Xに投稿したのは「ちったん」さん。

投稿に写っていたのは、段ボールの爪とぎの上でのんびりとくつろぐ白猫ちゃん。頭を横に傾け、半開きの目とぺろりと出した舌が合わさって、見る人によっては「なんともいえない変顔」に感じられるかもしれません。思わず二度見してしまうほど可愛い変顔です。

ただ、飼い主さんによると、この顔はただの変顔ではなく、「触ってほしい」という甘えのサインとのこと。猫は言葉を話せない分、仕草や表情で気持ちを伝えてくれます。この少しとぼけたような変顔も、飼い主さんに甘えたい気持ちがにじみ出た結果なのだとか。そう思うと、どことなく甘えたそうにしているようにも…見えなくもないかもしれませんね。

個性的な猫の甘えサインにX民も爆笑

どう見ても変顔だった猫ちゃんの甘えサイン。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「渾身のおねだり」「うん、信じられない」「自分の中では一番可愛いお顔なのね」などの声が多く寄せられていました。

一見、ただの変顔に見えても、実は甘えん坊なだけだった猫ちゃん。ジィーっと見つめ続けていると、その魅力と可愛さに気付ける…かもしれません。

