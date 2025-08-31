「野党共闘の時代は終わった」立憲・枝野元代表　「“一つに”は夢を見ている人」　他党との差別化の必要性を強調

立憲民主党の枝野元代表は31日、さいたま市で「野党共闘の時代は終わった」と述べ、「これからは他の野党とどう違うのかを打ち出す必要がある」との考えを示した。

地元・さいたま市大宮区で対話集会を開いた枝野氏は、参院選で立憲が議席を伸ばせなかったことにふれた上で、「野党共闘の時代は終わった」と語った。

枝野氏は、かつて代表として野党共闘を進めたが、協力関係は「安倍政権が前提だ」として、「（各党の）大きな違いでも目をつぶり、政権に対抗しなければならなかった」と説明。

現在の政治状況は、「自民党自体がもうボロボロになっていて、昔の強い自民党ではない。もはや『与党か野党か』という時代ではなくなった」と指摘した。

その上で、立憲が参院選の「複数区」で敗北を重ねたことにふれ、「これからは他の野党とどう違うのかを打ち出す必要がある」との考えを示した。

さらに、外国人政策などで隔たりが大きい共産党と参政党を挙げて、「野党が一つにまとまれるという人たちは現実を見ていない。夢を見ている人にしか思えない」と述べた。