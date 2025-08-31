次、コレ買ってーーーッッ！！【ファミマ】ティータイムが華やぐ♡「新作スイーツ」

【ファミリーマート】からティータイムの気分を上げてくれそうな「新作スイーツ」が登場。華やかで可愛らしいビジュアルに仕上がった一品は、自分へのご褒美にも良さそうな贅沢感もあっておすすめです。今回は和菓子系の大福、焼き菓子系のタルトといった、見逃せない新作スイーツを紹介します。

和の味わいが堪能できそうな「ふわもち生大福（きなこホイップ & 黒蜜）」

真っ白でコロンとしたフォルムが可愛らしい大福。きなこホイップと黒蜜を合わせた和の味わいが、心をほっこりと落ち着かせてくれそうです。@sujiemonさんいわく「もっちり食感の餅が美味しい」とのことで、ほどよい食べ応えも感じられそう。ワンハンドで気軽に食べられ、空き時間に気軽に味わえそうです。

きなこホイップや黒蜜ソースの色が映える仕上がり！

「ふわもち生大福」の中身にもご注目！ きなこホイップや黒蜜ソースがたっぷり詰まった、2色が映える華やかなビジュアル。自分へのご褒美にも良さそうな贅沢感があります。値段は\149（税込）。

南国気分が楽しめそうな「焼きパインタルト」

ほんのり焦げ目がついた焼きパインをドーンと大胆にのせた、鮮やかなイエローが映える可愛らしいタルト。ティータイムに添えるだけで華やかになりそうです。南国感を楽しめる一品が、気分まで上げてくれそうです。値段は\298（税込）。

クリームを閉じ込めた贅沢感が嬉しい！

「焼きパインタルト」の魅力をさらに深掘り！ 焼きパインの下は、カスタードクリームとホイップクリームをダブルで閉じ込めた贅沢仕立て。@sujiemonさんは「焦がしパインの甘酸っぱい味わいとカスタード & ホイップの甘さがベストマッチして美味しい」とコメント。タルト好きの人はぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino