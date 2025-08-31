¼«Ì±ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡Ö»¿À®¡×¡¢Ê¼¸Ë¸©Ï¢¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç·èÄê¡ÄËãÀ¸ÇÉ¤ÎºâÌ³ÉûÂç¿Ã¤â£ØÅê¹Æ¤ÇÉ½ÌÀ
¡¡¼«Ì±ÅÞÊ¼¸Ë¸©Ï¢¤Ï£³£±Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¶ÛµÞ¤Î´´Éô²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¸©Ï¢²ñÄ¹¤ÎËö¾¾¿®²ð»²±¡µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤Î½°±¡Áª¤äº£Ç¯£··î¤Î»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÞÁíºÛ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â³½Ð¡£À¯¸¢±¿±Ä¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤¿¤¬¡¢Á°ÅÝ¤·»¿À®¤Ç½ÐÀÊ¼ÔÁ´°÷¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤ÎºØÆ£ÍÎÌÀºâÌ³ÉûÂç¿Ã¤Ï£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ÇÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ºØÆ£»á¤Ï¡ÖÁíºÛ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î²þ³×¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤Þ¤ºÎ¨Àè¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤ÎÎ×»þÁíºÛÁª¤ò½ä¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Ø¤Î°Õ¸þÄ´ºº¡Ê£³£°Æü»þÅÀ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºØÆ£»á¤ò´Þ¤à£²£±¿Í¤ÎÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤¬»¿À®¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉûÂç¿Ã¤Ç¤Ï¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤Î¾®ÎÓ»ËÌÀ´Ä¶ÉûÂç¿Ã¤âÁ°ÅÝ¤·¼Â»Ü¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯Ì³»°Ìò¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¡Ö»¿À®¡×¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£