414万回以上も再生され話題になっているのは、赤ちゃんを見て驚いた猫の表情。思わず笑ってしまうほどの驚き具合に、視聴者からは「猫ちゃんもびっくり」「え！？って顔してるwww」「まばたきがなんとも言えん」などのコメントが寄せられています。

おててで遊ぶ赤ちゃんと猫ちゃん

TikTokアカウント「もちくん」に投稿されたのは、一緒に遊んでいる赤ちゃんとスコティッシュフォールドのもちくんの様子。どうやらおてて同士をタッチしてコミュニケーションをとっているようです。言葉以外のもので通じ合っているみたいですね。

赤ちゃんはもちくんがおうちに来たあとに生まれたので、妹のような存在と思われます。自分より小さな存在を大切にしているのでしょう。もしかしたら赤ちゃんと「遊んであげている」「あやしている」感覚なのかもしれません。

赤ちゃんが突然の…！

もちくんのおててにタッチして遊んでいた赤ちゃんですが、気が変わったのか、突然むくっと立ち上がったそう。

それに驚いたのはもちくんです。ずっとハイハイしていた赤ちゃんが立ちあがるのを目の当たりにして、目がまん丸になってしまったのだとか！

信じられないものを見るように、何度かパチパチとまばたき。口は半開きになり、まさに驚愕の表情を見せたもちくん。しっぽ以外は固まってしまったように動かなくなってしまったといいます。

四足歩行だと思ってたのに

もちくんの心境としては「ずっとぼくと同じ四足歩行だったよね？」「二足歩行できるの？！」というものでしょうか。ハイハイする生き物だと思っていた小さな家族が立ち上がったら、びっくりするのも当然です。

ただ、立ち上がった赤ちゃんをじっと見つめているもちくんの表情からは、驚き以外に羨望も感じられたそう。もしかしたらもちくんは二足歩行に憧れを抱いているのかも…？

視聴者からは「猫仲間だと思ってたのかな？」「仲間だと思ってたのに裏切られた感」と、もちくんの表情から気持ちを読み取ったようなコメントも。それだけもちくんの表情が豊かだということですね。

TikTokアカウント「もちくん」には、もちくんがおうちに迎え入れられてから赤ちゃんが生まれ、仲良く遊び始めるまでの様子が投稿されていますよ。

