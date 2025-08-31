人気グラビアアイドルの一ノ瀬瑠菜（いちのせ・るな＝18）がこのほど、「週刊少年マガジン」（講談社）2025年8月27日発売号に登場。表紙&巻頭グラビアを飾り、「過去1大人」な大胆グラビアを披露した



【写真】「過去1大人」な大胆カット 18歳でこの魅力！

一ノ瀬はアイドルグループ「シャルロット」のメンバーとして活動しながら、抜群のスタイルでグラビアアイドルとしても活躍するマルチタレント。同号では、18歳のあどけなさと色っぽさが同居した大胆グラビアを披露した。



表紙には、オレンジのビキニを着用したカットが採用。水着中央部のヒモをくわえてカメラに目線を残す、「大人」すぎる大胆ショットとなっている。その他にも柔らかな胸元がのぞくランジェリー姿などが公開された。担当者は「アイドル・グラビアで大人気の”るたん”こと一ノ瀬瑠菜さんと海水浴デート‼︎眩しいのは真夏の日差しか、それともちょっぴり大人になった彼女？悩めるグラビアです！」と告知した。



自身のX（旧ツイッター）でも、同誌を手に「過去1大人な雰囲気なのではないでしょうか」とアピール。ファンからは「今回の表紙めっちゃ好きです！」「全少年を虜に」「大人な雰囲気にやられて、ゲットしたよ！」「少年には、いささか刺激が強すぎるのでは」と絶賛の声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）