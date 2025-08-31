¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¹â¶¶³¤¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÌ´ÉñÂæ¤¬³«Ëë¡¡¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬ÁÛ¤¤¼õ¤±·Ñ¤°
¡¡8·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½¢Ç¤²ñ¸«
¡¡¤ª¤è¤½20Ç¯¤Î¥À¥ó¥¹Îò¤ò¸Ø¤ê¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¹â¶¶¤Ë²»³Ú¤ò°¦¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¶¦ÌÄ¡£Àè¤Û¤É¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª96¿Í¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE We are the No Borders!!¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÂçÇ®¶¸¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¶¶¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡¢Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬½Ð±é¡£¡¡Ã»´ü´Ö¤ÎÌÔÎý½¬¤Ç¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤È»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ë²ÎÉñ´ì¤ÈHIPHOP¤Î¥³¥é¥Ü¡£¼«¿È¤â¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿RIEHATA¤Ë¤è¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¡¢¹ñµ»´Û¤òÌ¥Î»¡£Blumio¤ä¥Ç¥Õ¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎMAHO¡¦³áËÜ¿ð´õ¡¦¸ê¡¢³Ú´ïÂâ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊÄ²ñ¼°¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿µÁÂ¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼ÂçÁ°¸÷»Ô¡ßÀ¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê±é½Ð²È¤Î¿¹»³³«¼¡¡ß¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼ËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤Î3¿Í¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤Õ¤À¤óÉ¹¾å¤Ç±éµ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Î¦¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Ë¶ÛÄ¥¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÁ°¡¦¿¹»³¤È¤Î°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡Â³¤¯¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀèÅ·ÀÆñÄ°¤Î¶â´ÝË¨¤µ¤ó¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ë¾°Èþ³Ø±àÂç¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÌ¾ÌçLA¥é¥à¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤âÍèÆü¡¢ÆüÊÆ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¥±é¤òÈäÏª¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò¤ï¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬»²²Ã¤·¤¿¥µ¥ó¥Ð¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤µ¤é¤Ë¹ñµ»´Û¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥µ¥ó¥Ð¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ Ãç¸«À¤¥Ð¥ë¥Ð¥í¥¹¤é¥µ¥ó¥Ð¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µ¡¼ ¥¤¥ë¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥µ¥à¥«¡¢MORIKO JAPAN¤È¶¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯Ç®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡ÜKIINA.¤Î²Î¤¦¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤ÎÌ¾¶Ê¡ÉBorn This Way¡É¤Ë¤Î¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¡¢ÁíÀª96¿Í¤Î°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ñµ»´Û¤ÏÂçÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£º£²óÉ¹Àî¤Ï¶ì¼ê¤Ê±Ñ¸ì¶Ê¤Ø¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÂçÉñÂæ¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢¹â¶¶¤Î»×¤¤¤ò¸«»ö¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¹â¶¶¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÀîÅç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ½¸½¤È¤¤¤¦å«¤À¤±¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡1978Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ê¤É¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¡¢King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¡¢µÁÂ¤Î¾¯½÷¤È¤ÎÅÐ»³¤ËÄ©¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥â¥È¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±çÊç¶â¡×¡¢Ç½ÅÐÉü¶½¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÉÍÊÕ¤é¤Î¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÊç¶â¡×¤ÎÌÜÅªÊÌÊç¶â¤òÀßÃÖ¡£°ú¤Â³¤¡¢°ìÈÌÊç¶â¡ÊÊ¡»ã¡¢´Ä¶¡¢ºÒ³²»Ù±ç¡Ë¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½¢Ç¤²ñ¸«
¡¡¤ª¤è¤½20Ç¯¤Î¥À¥ó¥¹Îò¤ò¸Ø¤ê¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¹â¶¶¤Ë²»³Ú¤ò°¦¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¶¦ÌÄ¡£Àè¤Û¤É¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª96¿Í¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE We are the No Borders!!¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÂçÇ®¶¸¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¶¶¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡¢Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬½Ð±é¡£¡¡Ã»´ü´Ö¤ÎÌÔÎý½¬¤Ç¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊÄ²ñ¼°¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿µÁÂ¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼ÂçÁ°¸÷»Ô¡ßÀ¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê±é½Ð²È¤Î¿¹»³³«¼¡¡ß¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼ËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤Î3¿Í¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤Õ¤À¤óÉ¹¾å¤Ç±éµ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Î¦¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Ë¶ÛÄ¥¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÁ°¡¦¿¹»³¤È¤Î°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡Â³¤¯¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀèÅ·ÀÆñÄ°¤Î¶â´ÝË¨¤µ¤ó¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ë¾°Èþ³Ø±àÂç¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÌ¾ÌçLA¥é¥à¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤âÍèÆü¡¢ÆüÊÆ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¥±é¤òÈäÏª¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò¤ï¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬»²²Ã¤·¤¿¥µ¥ó¥Ð¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤µ¤é¤Ë¹ñµ»´Û¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥µ¥ó¥Ð¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ Ãç¸«À¤¥Ð¥ë¥Ð¥í¥¹¤é¥µ¥ó¥Ð¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µ¡¼ ¥¤¥ë¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥µ¥à¥«¡¢MORIKO JAPAN¤È¶¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯Ç®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡ÜKIINA.¤Î²Î¤¦¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤ÎÌ¾¶Ê¡ÉBorn This Way¡É¤Ë¤Î¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¡¢ÁíÀª96¿Í¤Î°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ñµ»´Û¤ÏÂçÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£º£²óÉ¹Àî¤Ï¶ì¼ê¤Ê±Ñ¸ì¶Ê¤Ø¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÂçÉñÂæ¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢¹â¶¶¤Î»×¤¤¤ò¸«»ö¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¹â¶¶¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÀîÅç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ½¸½¤È¤¤¤¦å«¤À¤±¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡1978Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ê¤É¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¡¢King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¡¢µÁÂ¤Î¾¯½÷¤È¤ÎÅÐ»³¤ËÄ©¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥â¥È¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±çÊç¶â¡×¡¢Ç½ÅÐÉü¶½¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÉÍÊÕ¤é¤Î¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÊç¶â¡×¤ÎÌÜÅªÊÌÊç¶â¤òÀßÃÖ¡£°ú¤Â³¤¡¢°ìÈÌÊç¶â¡ÊÊ¡»ã¡¢´Ä¶¡¢ºÒ³²»Ù±ç¡Ë¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£