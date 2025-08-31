SUPER EIGHT横山裕、チャリティーマラソン涙で完走 ゴール時の募金総額は7億40万8600円【24時間テレビ】
【モデルプレス＝2025/08/31】SUPER EIGHTの横山裕が8月31日、日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（8月30日18時30分〜8月31日20時54分）のチャリティーマラソンを完走した。
【写真】横山裕、一緒に走りたい女性芸能人
道中では右足を引きずりながらも、着実にゴールの両国国技館に向けて進んでいた横山。会場には、SUPER EIGHTが駆けつけ、横山が女手ひとつで育ててくれた母親との幼少期の思い出を綴った強い思い入れのある楽曲「オニギシ」を歌唱。そして、後輩のAぇ! groupや、チャリティーパートナーがパフォーマンスや歌でエールを送った。
ゴール直前には、沿道から「頑張れ」「ありがとう」と横山の背中を押す大きな歓声が。待ち構える4人のメンバーと合流すると、横山は涙を流していた。
ゴールすると横山は、「こうやって完走できて改めて本当に感謝しています。色んな方々のお陰で乗り越えることが出来ました。本当にありがとうございます。沢山の方に募金をしていただいて感謝しております」と涙を流しながら感謝。メンバーが「オニギシ」を歌唱したことについて触れられると「勝手なことすんなよ！」と笑顔でツッコんでいた。また、募金総額は7億40万円8600円に達した。
今回のチャリティーマラソンは、ランナーの横山の思いを受けて「横山裕が走る！子ども支援マラソン」として、目的別募金「マラソン子ども支援募金」を開設。寄付金は全額、支援を必要とする子どもたちのために役立てられる。走行距離は105キロとなった。
今年のテーマは「あなたのことを教えて」。テレビ業界全体の信頼性が強く問われる中、「上田と女が吠える夜」などのヒット番組を手がける総合演出の前川瞳美氏が、「誰もが当たり前に自分や他人の尊厳を大切にする社会を実現したい」と願いをこめて、このテーマに決定した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆横山裕、チャリティーマラソン完走
◆「24時間テレビ48」テーマは「あなたのことを教えて」
