『24時間テレビ』SUPER EIGHT、横山裕とラスト300メートルで合流 絆に反響「合流する瞬間を見て滝涙」「あたたかくて素敵なグループだな」
横山裕（SUPER EIGHT／44）が、日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）内の企画「子ども支援マラソン」を完走。SUPER EIGHTの村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義が、ラスト300メートルで一時並走した。
【写真】晴天の中…ランニングポーズをとる横山裕（SUPER EIGHT）
横山は、ゴールまで300メートルの地点で、支えてくれたスタッフに握手。両国国技館にたどり着いた地点でメンバーと合流した。その後、4人に囲まれるかたちで歩みを進め、会場に到着。一度、メンバーと別れ、31日午後8時45分にゴールテープを切った。
合流の際は村上と丸山が駆け寄り、横山を迎え入れ、続いて安田、さらに大倉が背中を押し「よう頑張った」とねぎらった。村上は横山の両肩をしっかりと掴みながら歩みをすすめ、客席前で一人ずつ固い握手を交わした。
視聴者からは、メンバーの絆に「メンバーが合流する瞬間を見て滝涙」「あたたかくて素敵なグループだな」「SUPER EIGHTはやっぱり最高で最強だ〜」「感動をありがとう！」「SUPER EIGHT本当にステキなグループだな」といった声が寄せられている。
横山は、8月30日午後8時11分にマラソンをスタート。スターターは、横山と親交の深い相葉雅紀（嵐／42）が務めた。メイン会場の東京・両国国技館を目指して、105キロを走行。8月31日午後8時45分にゴールした。ゴール時点での募金総額は、7億40万8600円となった。
1978年から続く同番組の今年のテーマは「あなたのことを教えて」。東京・国技館などから生放送され、上田晋也（くりぃむしちゅー）、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（※50音順）がチャリティーパートナー、横山裕（SUPER EIGHT）がチャリティーマラソンランナー、イモトアヤコがスペシャルサポーターを務める。なお、高橋海人（※高＝はしごだか）は体調不良のため欠席となり、企画「ボーダーレスLIVE『We are the No Borders!!』」はTravis Japanの松田元太が代役を務める。
今年は、チャリティーマラソンランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトの「パラスポーツ応援募金」、能登復興に寄り添う石川県出身の浜辺らの「能登復興支援募金」の目的別募金を設置。引き続き、一般募金（福祉、環境、災害支援）も受け付けている。
