ミュージシャン清春、相川七瀬が２７日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。

街頭インタビューで集まった質問として「目も合わせないようなライバルバンドっていた？」がテーマになり、特にＬ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌとは不仲そうなイメージがあると聞かれると、清春は「黒夢とラルクはインディーズ時代に一緒にライブやってたので、どっちかというと仲良しだったんです」と明かした。

不仲説があることを聞かれると、デビュー後は「今みたいにフェスとかなかったんで、なんか会えなくなるんですよね。一緒に仕事することがなかったんですけど」と語った。そのうえで「僕はｈｙｄｅ君は昔からほぼ１番か２番目くらいに仲いい友達ですね」と明かし、相川が「イメージがない」と声を上げた。

清春は「あんまりべたべたしないけど、一緒になったら必ずお互い楽屋にいくし、誕生日とかはお互いＬＩＮＥする」とも明かし、ＭＣかまいたちが「ええーっ！？」「マジっすか！？」と驚いた。

またＩＮＯＲＡＮとも「普通に仲いいんですけど」としたうえで、「昔、清春さんはＩＮＯＲＡＮさんに殴られた」とのデマが流れたと明かした。「殴ってる方ならいいけど、殴られてるほうは心外だな」と笑わせ、「（殴られては）全くないですね。普通に会えばＬＵＮＡ ＳＥＡも仲いいですし」と語った。