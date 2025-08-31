8月31日、新潟競馬場で行われたG3・新潟記念（芝2000m）は坂井瑠星騎乗の2番人気、シランケドの大外一気が炸裂した。直線では大外から末脚を一閃。長い直線での攻防を大外からまとめて制圧した。

新潟記念、勝利ジョッキーコメント

1着 シランケド

坂井瑠星騎手

「調教に乗ってポテンシャルを感じていました。スムーズに力さえ出せれば良い勝負できるかなと思っていました。調教の段階でトップレベルの馬だなと思っていました。（この馬の強さは）爆発的な瞬発力ですね。出た感じでリズム良く行ければ良いなと思っていました。直線までじっと我慢して馬場の良い外にと考えていてイメージ通りでした。直線に向いてゴーサインを出した時には届くなという感触でした」

レース結果、詳細は下記のとおり。

8月31日、新潟競馬場で行われた11R・新潟記念（G3・3歳上オープン・芝2000m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、シランケド（牝5・栗東・牧浦充徳）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のエネルジコ（牡3・美浦・高柳瑞樹）、3着に7番人気のディープモンスター（牡7・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは1:58.0（良）。

新潟記念・シランケドと坂井瑠星騎手

ゴール前の大混戦を制する

坂井瑠星騎乗の2番人気、シランケドの大外一気が炸裂した。道中は後方から末脚を活かす競馬に。直線の攻防は見応え抜群の追い比べで、シランケドは横いっぱいに馬群の大外に進出。馬群のから抜け出しを図った1番人気馬エネルジコを、ゴール寸前できっちり差し切った。また、クイーンズウォークは放馬のため競走除外となっている。

シランケド 12戦6勝

（牝5・栗東・牧浦充徳）

父：デクラレーションオブウォー

母：フェアブルーム

母父：ディープインパクト

馬主：田畑利彦

生産者：下河辺トレーニングセンター

【全着順】

1着 シランケド 坂井瑠星

2着 エネルジコ C.ルメール

3着 ディープモンスター 菅原明良

4着 シンリョクカ 木幡初也

5着 ヴェローチェエラ 丸山元気

6着 ブレイディヴェーグ 津村明秀

7着 バレエマスター 菊沢一樹

8着 ナムラエイハブ 吉田隼人

9着 コスモフリーゲン 柴田大知

10着 アスクドゥポルテ 石川裕紀人

11着 シェイクユアハート 古川吉洋

12着 アスクカムオンモア 戸崎圭太

13着 ダノンベルーガ 佐々木大輔

14着 リフレーミング 石橋脩

15着 グランドカリナン 大野拓弥

16着 サスツルギ 野中悠太郎

競走除外 クイーンズウォーク 川田将雅